專家籲練習靜觀　助紓壓解鬱悶

應屆中學文憑試（DSE）考生面對的壓力，外人未必能夠感同身受。有心理學家就給予4大法則來助考生減壓，包括認識和接受壓力、練習靜觀放鬆、詢問壓力來源以及尋求社會支持。當中的靜觀放鬆有助減少焦慮、保持專注，考生可透過免費靜觀聲音導航練習，有助放鬆繃緊的情緒，為考試做好心理準備。

輔導心理學家陳鈺瑜（Vinci）指，考生在面對DSE考試的巨大壓力時，可以採取以下方法來緩解壓力，幫助自己在考試前保持平靜和專注。首先要認識和接受壓力，若考生因公開試感到壓力，首先要欣賞和感謝自己，因為這顯示考生本人非常重視這次考試並付出了努力，故此在準備考試的過程，已值得被嘉許，無論考試結果如何，都要相信這個過程的力量，遇到難題時勇敢堅持，在學習中合理安排時間、延遲玩樂，有助在面對公開試時取得成功。

本身是靜觀課程導師的Vinci亦推介考生以靜觀練習來放鬆心情，建議考生在考試前夕，以靜觀練習來減少焦慮及保持專注。考生可以上網搜尋一些本地大學靜觀計劃提供的免費靜觀聲音導航，跟隨錄音一起練習，有助放鬆繃緊的情緒，為考試做好心理準備。她指同學感受到極大壓力，不妨問自己為何如此重視DSE，是因為希望考進理想大學，還是擔心若成績不佳就會覺得自己毫無價值？她強調考試只是人生的一部分，無論結果如何，只要努力過就值得擁有理想生活，不要被外界的期待，或內心的恐懼壓倒。

最後是尋求陪伴，她指考生面對壓力時，要與家人、朋友或老師分享感受。他們的支持和陪伴可以令考生感到不再孤單，並且能減輕心理負擔。若考生感到無法應對壓力，也可以考慮向學校的心理輔導員尋求幫助，她重申公開試只是人生的一個階段，而不是全部，故應專注於為考試付出的努力，而不是結果。