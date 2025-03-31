3成半受訪者不願打呼吸道合胞病毒疫苗　學會呼籲關注RSV

除了流感病毒外，呼吸道合胞病毒（RSV）也受到關注。有機構今日(31日)發布最新調查顯示，有64.6%受訪者願意接受全額資助的RSV疫苗；而在不願接種RSV疫苗的人中，有60.3%的人對於接種疫苗存有障礙，包括不知道在哪裡打針，住在偏遠地區，心理上覺得懼怕等。機構指RSV可引致嚴重的呼吸道病症，對嬰兒、老年人和免疫系統較弱的人的影響尤其大，令疫苗接種對於保護風險群組的健康更為重要。

香港微生物及傳染病學會與香港中華醫學會有限公司聯合舉辦新聞發布會，闡述了RSV疫苗接種的重要性。機構指最近有本地大學就RSV疫苗的接受度訪問了2,099名市民。結果顯示，有64.6%表示願意接受全額資助的RSV疫苗、50.9%的人對RSV疫苗有較高認識。而在不願接種RSV疫苗的人中，較少比例的人覺得自己容易受感染(35.1%)、覺得這病嚴重(32.6%)、覺得疫苗有好處(30.6%)、自覺有觸發的行動的比例也不高(25.7%)、相當高比例的人對於接種疫苗存有障礙(60.3%)。

機構指影響市民對疫苗接受度的相關因素包括較高的自覺易感性、較高的自覺益處、較高的行動線索、較高的自我效能和較低的自覺障礙。未來的公共衞生工作須着重意識提升和澄清對RSV的誤解，亦因為目前未有針對RSV的抗病毒治療，令疫苗接種對預防RSV變得更為重要。

機構亦稱RSV是一種常見的病毒，根據本地感染數據顯示，每十萬位5歲以下兒童，就有900至1,300人因為感染RSV需要住院，而該年齡組別的病例佔所有RSV相關的住院病例的69%。每十萬位75歲及以上的老年人，就有60至160人因為感染RSV需要住院。