支援長者及照顧者計劃明起擴至18區　當局料未來一年接觸逾6萬戶

政府去年3月於荃灣及南區開始先導計劃，透過區內關愛隊為長者及照顧者提供支援，相關計劃明日起（4月1日）推展至全港18區，並於今日舉行啟動禮。當局表示，預計全港452支關愛隊，未來12個月能接觸超過6萬個有需要住戶，而社會福利署去年3月以南區和荃灣區作為試點，截至2月底，兩區共36支關愛隊已探訪和接觸超過7,200個有需要住戶，並作超過1,200次福利服務轉介，同時讓超過300名殘疾人士和長者獲得資助安裝平安鐘。

當局指相關計劃邁向重要新一頁，照顧者是長者和殘疾人士在生活中的重要支撐，鼓勵各持份者要「出力」和「借力」，通過計劃將照顧者和關愛隊的力量擴展到全港，指關愛隊要成為社區關愛使者，令各區長者感受到社會支持；亦要和其他持份者加強合作，期望照顧者支援專線可以和關愛隊緊密聯繫，更有效整合資源。

根據立法會福利事務委員會文件，截至今年1月底，荃灣及南區36隊關愛隊共探訪或接觸逾7000個獨居及雙老住戶、護老者及殘疾人士的照顧者，並進行逾1,190次服務轉介。社署也為參與的關愛隊訂立關鍵績效指標（KPI），按相關KPI的服務量提供16萬元至24萬元的津貼。