香港快運5.29直飛義烏　2小時漫遊佛堂商城　限時單程88元

北上遊玩熱潮下，香港快運航空將於5月29日全港唯一來往香港與浙江省義烏航線，每周3班直飛金華義烏機場(YIW)。只需兩個多小時，便能抵達充滿商機的城市，探索其獨特的現代魅力與豐富的歷史文化。另外，快運推出內地全線航線限時優惠，後日(4月2日)晚上之前預訂指定航點，單程票價低至88港元。

義烏擁有其中一個全球最大的批發市場「義烏國際商貿城」，匯聚了來自各式各樣的商品，適合熱愛購物人。旅客亦可漫步於佛堂古鎮，感受古老建築的獨特韻味，或登上歷史悠久的雞鳴閣，沉浸於濃厚的文化氛圍之中。旅客亦可以到熱鬧的三挺路夜市品嘗道地美食，或到鄰近、被譽為中國的「荷里活」的橫店電影城，欣賞到現場表演、到主題樂園遊玩，以及參與電影工作坊。

新開辦由香港來往義烏的香港快運航線將在5月29日起逢周一、四及六出發，由香港飛往義烏的航班在下午2時10分出發；由義烏飛往香港的航班將在同日的晚上5時05分出發，航程約2小時10分鐘。

為慶祝義烏新航線開通，快運推出內地全線航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至88港元(包括一件隨身物品)！乘客可於今日(3月31日)下午3時至4月2日晚上11時45分期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂中國內地全線航線的優惠機票，包括4月14日至10月25日的北京/寧波/三亞航點；以及今年5月29日至10月25日的義烏航班，而票價不包括相關稅項及附加費。