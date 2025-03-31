指家事司法制度須整合零碎法規　議員：跟返以前舊路又散晒

立法會司法及法律事務委員會今日(31日)討論家事司法制度的最新發展。有議員認為未來若能綜合各項調解計劃並告訴當事人會更好，指現時家事司法制度整合了零碎的法規，假如未來家事調解「跟返以前舊路又散晒」效果未必好，亦有議員關注制訂《家事訴訟程序規則》的時間表延長至2026/27年，關注能否加快，及擔心未來有硬件但人員不足。

文件指《家事訴訟程序規則》未來適用於家事法庭和高等法院有關家事及婚姻事宜的訴訟程序，共包含約60個部分。文件又指為確保整套規則的連貫性和一致性，司法機構預計於2026/27年大致完成草擬工作，以便展開公眾諮詢。

議員陳曼琪關注政府不同部門就不同類型調解是否有統籌協作，認為統籌並告訴當事人會更好。她指現時的家事司法制度，以往是「很多法例散在本地法例裏面」，現時希望整合；若果未來家事調解「跟返以前舊路又散晒」效果未必好。

司法機構政務長梁悅賢回應稱，現時草擬的60部新規則，有1個獨立篇章講述另類排解協議，期望讓從業員和當事人清楚有甚麼選擇。她又指現時灣仔法院有調解辦事處，職員會向當事人解釋有何計劃合適，會持續進行。

另一議員簡慧敏關注相關規則是否有加快的時間表，又關注2027年的18個法庭和20個法官辦公室，會如何增加人手，擔心有硬件但人員不足。她又關注家事法庭轉介調解計劃去年3月至今處理了27宗案件，「分母係咩呢」，以及當局期望有何成效。

梁悅賢指現時60部新規則中的超過20部已傳閱，另外10分未來數月可傳閱，因此推算2026/27在完成。她表示，初期時間較大挑戰，部分規則以往沒有，不整理規則會導致程序、字眼的爭拗點。在人手方面，她指2023年至今已增加家事法官和聆案官，司法機構招聘後認為合適者，會安排擔任相關工作。就家事法庭轉介調解計劃，她指由於使用公帑「一定要係合適嘅個案」才可以轉介；而27宗案件只是該計劃的新增數字。