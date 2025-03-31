Laservall加速新型工業化發展　公布投資3億元推動微電子科技創新

Laservall提供用於智能手機和電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割、打標設備，以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個知名企業。

本港創科企業持續發展，屬科技園重點園區科技企業的鐳射沃（Laservall）今日(31日)宣佈將在未來5年，投資3億港元（約3800萬美元），在香港加強先進製造產業的科研、升級智能生產規模以及培育創科人才。

Laservall 提供用於智能手機和電動車相機模組的微激光噴射焊接、切割、打標設備，以其高精度激光解決方案及自動化系統服務全球多個知名企業。創新科技及工業局局長孫東指，Laservall計劃在未來5年投資三億港元，並將其科研團隊規模於2026年擴大至目前人員的一倍、及進一步於2028年増至6倍。Laservall的投資不但反映其對創科的投入，更展現了對香港創科產業的信心。

香港科技園公司行政總裁黃克強就指， Laservall 的投資和業務增長展示香港爲前沿創新科技提供全面及穩固的基礎。作爲智能激光技術領域的全球領導者，Laservall將繼續致力發展該領域的科研和鞏固香港在微電子和先進製造產業樞紐的地位。

去年3月， Laservall在科學園設立研發中心，除手提電話製造商，亦為汽車和太陽能領域等企業提供客製化的解決方案。該公司將人工智能融入自動化生產，亦投放資源推動微電子科研發展，更好地配合科技園公司加速產業轉型和推動尖端技術的使命。

Laservall 董事長James Kang指，公司將繼續投放資源於科技研發，為全球客戶提供客製化的創新解決方案。此項投資將幫助公司發展以人工智能驅動的自動化生產流程、推動實時排障以及提升效率。