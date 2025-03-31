大灣區醫管局病人先導延長一年　自付診金將明年1.1調整

醫務衞生局今日(31日)公布，將「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延長一年至明年3月31日，繼續為合資格的醫管局病人提供在粵港澳大灣區內指定協作醫療機構的資助診症服務，現階段適用於香港大學深圳醫院(港大深圳醫院)。而自2023年5月至今年2月底，累計5,100名合資格病人已參加先導計劃，當中逾60%為65歲或以上長者。

局方指，為了向病人提供更具針對性的支援，明日(4月1日)起參與計劃的合資格病人，需要根據醫管局覆診預約的門診類別，在港大深圳醫院的對應科室接受診症服務，方可享用資助。每次診症病人需繳付100元人民幣診金(經醫管局確認享有豁免醫療費用人士除外)，其餘診症費用由計劃資助，每年資助上限為2,000元人民幣，資助的使用期由明日起至明年3月31日。不過，明年1月1日起公營醫療收費改革後，自付診金費用將會相應調整，政府會適時公布詳情。

此外，政府亦正研究針對特定的醫管局服務，為已預約醫管局覆診的病人，提供在大灣區內接受服務的選擇，並於準備就緒時推出有關措施。而現有病人的資助額於今日到期，欲繼續參與計劃的病人須透過港大深圳醫院辦理續約手續，並填妥確認聲明。未參與過計劃的合資格病人或需更新資料的人士，可由今日起向港大深圳醫院申請。