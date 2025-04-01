女事主按摩期間內褲遭褪下　技師企圖強姦罪脫　非禮罪成明判刑

一名內地女大學生前年光顧油麻地一間按摩店期間睡着，醒來驚見自己內褲遭褪下，技師露出勃起的陰莖。涉案按摩技師否認一項企圖強姦罪受審。案件今日(4月1日)在高院審結。陪審團退庭商議約兩小時後，以5比2裁定被告企圖強姦罪罪名不成立，但一致裁定被告非禮罪成，法官下令他還押至明日判刑。

現年45歲被告錢平，報稱任職按摩技師。他否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。X當時21歲，在廣州一間大學讀書。控方開案陳詞指，2023年6月24日，X來港旅遊，翌日晚上11時許，X欲按摩，輾轉抵達涉案按摩店，價錢為一小時198港元。X曾經在按摩期間睡着，之後她決定「加鐘」一小時。

控方指，6月26日凌晨2時許，X伏在按摩床上時，突然感到遭重物壓着身，起身發現褲子被褪至膝頭位置。被告在附近，褲子亦脫下至膝頭，露出勃起的下體。X見狀覺得「好驚」，即時報案。被告警誡下承認曾提供按摩服務，但否認曾發生任何事。控方稱，若非X及時醒來，強姦便會發生。

案件編號：HCCC217/2024