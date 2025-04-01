清明期間預計香港出入境人次達458萬　入境處加開櫃枱疏導人流

入境處預計今年清明節期間(4月3日至6日)會有逾450萬人次出入香港，陸路口岸出境高峰期約為清明節當日(4月4日)，而入境高峰期約為下周日(4月6日)。入境處處長郭俊峯今日(1日)到機場及港珠澳大橋管制站，了解兩個管制站應對清明節假期出入境人流高峰的準備工作，同時為管制站人員打氣。另外，自3月31日起入境處還調整了智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，無須預先登記便可在各管制站使用e-道服務。

入境處預計，清明節期間會有約458萬人次經各海、陸、空管制站進出香港。經入境處與深圳出入境邊防檢查總站（邊檢總站）等內地部門協商後，預計約有391萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的清明節當日，出境人次約561,000，而入境高峰期的入境人次會有約608,000。為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有231,000、211,000及149,000人次出入境。入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。