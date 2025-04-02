近20%飲品招紙難光學辨識　礙回收分流　關注組織促政府把關

免「廢」暢飲促政府在即將推出的生產者責任計劃把關，杜絕劣質或不可回收物料包裝的飲品。(袁志豪攝)

即棄飲品包裝關注組織研究發現，全港每10款膠樽飲品，便有2款的包裝用上難以回收的招紙物料(PVC)，當中過半屬香港註冊飲品，又發現有逾90%招紙並不光學辨識友善，妨礙回收流程。他們促請政府在於即將推出的生產者責任計劃把關，杜絕劣質或不可回收物料包裝的飲品供港。

免「廢」暢飲在2023年9月至2024年9月期間在天水圍、香港島和清水灣的社區回收計劃中，收集到1,034款不同飲品及尺寸的膠樽，檢視樽身物料及顏色，以及招紙物料及尺寸。組織發現過千款飲品膠樽中，約88%使用透明膠樽，較易回收，並可循環再造成新樽，情況理想；其餘膠樽則為彩色樽身及其他塑膠樽身，或會降低物料的價值及循環再造率。

不過，組織發現有187款飲品膠樽使用PVC作招紙物料，佔整體約18%，其中100個為香港註冊飲品。他們指PVC難以回收，並會污染回收流程，認為本地市場有需要改善飲品包裝的設計。另外，他們又發現933個膠樽包裝用上光學辨識不友善的招紙，會在回收廠機器光學分選的流程中造成障礙，恐怕妨礙回收流程，降低膠樽包裝的整體回收及循環再造率。

免「廢」暢飲建議飲品供應商，使用透明PET膠樽，並停用PVC招紙，改用其他塑膠材質，例如PET、PE、PP等；亦縮細招紙包裝，方便光學機器分揀收集到的膠樽。他們又認為環保署即將推出的生產者責任計劃之中，可加入條文，拒絕註冊使用劣質或不可回收物料包裝的飲品，例如使用PVC招紙包裝的飲品。