涉未獲批准下更改成分　衞生署令回收笑佛牌滴珠正紅花油涉事批次

「美利加藥廠有限公司」未有按照註冊詳情生產一款名為「笑佛牌滴珠正紅花油」的外用中成藥，將其中一種有效成分由肉桂油改為桂葉油，涉嫌非法銷售及管有未經註冊中成藥。衞生署今日(4月2日)公布，即時要求美利加從市面收回該批次產品。批次編號427141。

持牌中成藥製造商美利加位於新界火炭黃竹洋街。衞生署昨日(4月1日)巡查時，發現涉事中成藥製造商在生產一款已註冊中成藥「笑佛牌滴珠正紅花油」時，涉嫌未獲香港中醫藥管理委員會批准的情況下，將上述中成藥其中一種有效成分由肉桂油改為桂葉油。根據《中醫藥條例》(第549章)，由於該產品與原來的註冊詳情不符，因此有關批次產品屬未經註冊中成藥。

根據涉事產品的標籤，該搽劑產品的功能為驅風、止痛和止癢。雖然肉桂油和桂葉油源於同科但不同種的植物且作用相似，但未註冊中成藥的安全、成效和品質並未確認。巿民如已購買上述批次產品應立即停止使用。衞生署正繼續調查個案，並會密切監察收回情況。衞生署暫時沒有接獲與上述產品有關的不良反應報告。