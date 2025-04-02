政府今就規範籃球博彩建議諮詢　擬參考足球博彩規管做法

根據香港賽馬會最新評估，去年的非法籃球賭博投注額高達700億至900億港元。新一份《財政預算案》提出，政府將積極探討規範籃球博彩活動，以有效打擊非法賭博活動。政府宣布，今日(2日)起就規範籃球博彩活動的建議進行諮詢。

政府建議參考規管足球博彩的做法，透過修訂《博彩稅條例》(第108章)，訂立籃球博彩活動的規管框架，賦權民政及青年事務局局長向馬會發出營運籃球博彩的牌照，並制定相關牌照條件，以減少賭博對市民，尤其是青少年的不良影響。

有關規管籃球博彩活動的建議主要牌照條件，包括牌照須指明其有效期；政府將對投注種類和賽事種類的數量設有限制；持牌經營者不得接受有香港球隊參與，及或在香港舉行的籃球賽事的投注；持牌經營者不得接受未成年人士的投注等。

民青局發言人強調，政府的政策是不鼓勵賭博。針對賭博帶來的問題，政府採取多管齊下的策略，包括透過法例規管賭博活動、透過執法打擊非法賭博活動、透過公眾教育宣傳沉迷賭博的禍害，以及為有需要人士提供輔導和支援服務。

此外，政府經諮詢博彩及獎券事務委員會後，已決定續發足球博彩牌照予香港賽馬會足球博彩有限公司，為期5年，由今年7月18日開始生效。