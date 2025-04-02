發展南丫島南大嶼等發展生態旅遊　發展局邀市場提交意向書

政府計劃再推出3個新「片區開發」，首次以發展生態旅遊為目的。發展局今日（2日）邀請市場在3個月內分別就前南丫島石礦場用地、南大嶼生態走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目提交意向書。發展局發言人表示，希望用私人發展商力量協助發展本港生態旅遊，而為提供彈性，今次發展的3個片區均未完成城規程序，歡迎發展商提供意見，並首次計劃協助發展商完成環評程序，以及在即將完成城規程序便會作出招標，以加快發展效率。

在前南丫島石礦場用地方面，可發展土地面積為25公頃，現時為未決定用途。發展商發言人表示，預計其可發展總樓面面積為181,000平方米，分別可發展別墅、渡假村酒店、豪華露營區等，另亦會加入低密度住宅，另亦會有兩個水體可供發展，包括作遊樂用途及遊艇停泊處用途。暫定土地招標時間為2026年下半年，發言人亦指明希望由單一發展商或財團投標，並邀請發展商提供新穎意見發展成與別不同的渡假勝地。

南大嶼生態康樂走廊方面，可發展土地面積為9.3公頃，可發展總樓面面積約12,500平方米，計劃發展成休閒、康樂、冒險度假區及自然教育基地，亦可加入村民籌備生態導賞團等，預計招標時間為2027年。由於長沙碼頭的部分用地被劃為「海岸保護區」，屬於不宜發展地帶，發言人稱該位置的海灘設施需改善優化，局方會盡量減低對環境影響及小規模工程，並跟足法定程序。

而白泥及尖鼻咀方面，早前已有將此地作為生態旅遊發展地作公眾諮詢，發現公眾大多都支持此計劃。發言人指出，尖鼻咀可供發展土地面積約為87公頃，白泥則有約33公頃，計劃在該地發展生態旅遊及康樂設施、度假村或養生中心、甚至休閒農耕、釣魚場等，暫定招標時間為2028年初。

發言人表示，白泥及尖鼻咀的土地面積較大，故希望由多於一間開發商參與發展；而南大嶼生態康走廊亦希望由多於一間開發商參與。發言人又稱，由於前南丫島石礦場用地涉及遊艇會發展，當局亦曾做過財務估算，相信由單一發展商發展會令回報有所提升，同時該遊艇會因要容納150至200艘船，故需要進行環評程序，若發展商需要部門的意見則會提供，但仍需他們自行尋找顧問公司撰寫環評報告。

被問及會否擔心推出太多生態旅遊用地，市場會否「食唔哂」，發言人強調雖然邀請市場提交意向書是同一時間，但並非一次過進行招標，推地時間將會分開，亦有信心能透過此類旅遊產業留住港人，並吸引海外旅客來港。

就以上3個片區，發展局指有興趣者須於7月2日中午前提交意向書。發展局將於4月14日舉行3場簡介會，即就每份邀請提交意向書舉行一場簡介會，個別簡介會的詳情請參閱3份邀請提交意向書的文件。