玩具商料運美產品加價　削購買意欲打擊銷情　嘆只能硬食

美國向全球180個國家或地區開徵關稅，中國商品將被徵34%關稅，香港和內地的小額包裹關稅豁免亦會在下月取消。香港品牌玩具協會會長王劍鋒預料，在美國銷售的玩具會因關稅而脹價，損害當地人購買的意欲，打擊本地品牌的銷情，但指現時只能觀望局勢變化，因關稅涵蓋東南亞，難以避免，並無對策。

本身是本地品牌玩具生產商threezero主席王劍鋒向東網表示，現時在美國有4間經銷商售賣其品牌玩具，收入佔整體約4分之1，而香港大部分收藏玩具都在內地，料最受到關稅的衝擊。他提到，對玩具加徵關稅下，相信會反映在售價「會貴咗」，生產商及零售商難以承擔稅款，因而削減美國消費者選購玩具的意欲，尤其玩具並非必需品。

不過，王相信效應未必即時顯現，亦未至於完全「無人買」。他提到，早前美國對中國進口商品己加稿10%關稅，當時的影響亦不大。王續指，是次美國向東南亞加徵關徵「無人倖免」，部分將生產線搬到越南的玩具廠商亦受波及，只能「硬食」。

另一方面，內地和香港的小額包裹關稅豁免將取消，王劍鋒指該公司只有少數零售訂單寄往美國，相信影響有限，但坦言措施是「趕盡殺絕」。至於會否將生產線搬到美國，王笑言無可能，指當地生產成本高，亦沒有相應配套，因此現時只能觀望環境轉變，尤其特朗普施政「朝令夕改」，再作打算，暫無對策。