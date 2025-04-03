特別財會：公僕編制零增長　政府將申13常額及編外首長級位

有議員曾批評政府不斷開設或延長有時限的編外職位。

雖然政府強調公務員零增長，但當局則指不是「一刀切」，更有議員質疑政府以開設或延長有時限的編外職位「有後門」。但當局估計各政策局及部門在2025年度立法會會期內會向財委會申請開設1個首長級有時限職位，保留或重新開設12個首長級有時限職位，同時有18個首長級有時限職位將屆滿而不予延續。但由於各局及部門仍在制訂刪減編制的計劃，亦要審視各職位負責的工作進度，最終開設、保留或重新開設及屆滿而不予延續的首長級有時限職位數字亦未能作實。

公務員事務局回覆議員就特別財委會的提問，指在2022/23至2024/25財政年度，各政策局／部門／辦公室經立法會批准開設或保留的首長級公務員有時限職位數目分別為19個、24個及8個。獲批准開設或保留的首長級公務員有時限職位，主要負責推動教育、青年及婦女事務、民生、發展、房屋、運輸、藝術文化及體育事業、人才計劃、粵港澳大灣區發展等各項重要政策和措施。

若按現時薪級中點計算，上述3個財政年度開設或保留的首長級公務員有時限職位的年薪開支分別約為2,100萬港元(2024/25年度)、6,000萬港元(2023/24年度)及4,600萬港元(2022-23年度)。

當局又指上述首長級公務員有時限職位獲批准開設的年期由1.5年至約7年不等。若按各職位到期日所屬的財政年度劃分，當中3個於2024/25財政年度屆滿、13個於2025/26財政年度屆滿、9個於2026/27財政年度屆滿、14個於2027/28財政年度屆滿、5個於2028/29財政年度屆滿及7個於2029/30財政年度屆滿。