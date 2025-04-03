特別財會：6.59萬公僕達頂薪點　當局指無從估算凍薪可省開支

政府早前宣布全體公務員今年凍薪，但部分公務員仍可按可按年資增薪直至達到頂薪點，當局回覆指根據2024年4月1日的數字，到達所屬職級的頂薪點的公務員約有6.59萬人。對於凍薪可節省多少開支，當局指由於沒有任何預估的薪酬加幅，故無從估算可省卻的開支。

議員陳恒鑌就特別財務委員會提出書面提問，公務員事務局局長除作出上述回應外，被問及政府是否打算推行其他措施以彌補此次凍薪可能帶來的公務員士氣下降，以吸引和挽留人才並維持政府職位在私人市場的競爭力，當局重申公務員團隊作為政府的重要一部分，會全力支持和配合強化財政整合計劃，繼續致力提升公共服務，共同應對未來挑戰。

當局又指公務員職位有其獨特性及吸引力，亦有一個明確而有系統的事業發展框架，以吸引、培育和挽留優秀人才。政府亦透過着力加強識別和裝備具潛質和表現出色的公務員、優化提供予公務員的培訓、改善工作環境(例如提供更家庭友善的工作環境)等方面，提升公務員工作的滿足感。

政府會繼續宣傳不同公務員職系的工作，例如在本地和內地大學舉辦招聘活動，增加求職者對公務員多元化工作的認識，鼓勵有志服務社會的人士加入政府。