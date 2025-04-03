大阪世博會中國館　將首度對比展示正背面月壤

日本大阪世博會本月13日開幕，中國館屆時如期開館。中國貿促會副會長、中國館政府總代表李慶霜周三（2日）透露，月壤將是中國館向本屆世博會和全球世博觀眾呈現的最珍貴展品。中國貿促會將在「生生不息」展區展示嫦娥五號、嫦娥六號帶回的月球樣本，將是史上首次實現月球正面、背面土壤樣本的零距離對比展示。

李慶霜在相關新聞發布會上表示，本次中國館將匯聚科技動能，貢獻經濟社會創新發展的「中國方案」。她提到，神舟十九號航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤在天宮空間站與觀眾視像交互；蛟龍號體驗艙中可見載人深潛英雄唐嘉陵下潛至7,062米拍攝的珍貴影像；八網融合的智慧城市沙盤解鎖城市未來之鑰；人工智能大模型邀請中國神話人物與觀眾多語種品古論今、寫詩作畫；嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面採樣返回，昭示中國航天再創歷史。

本次中國館佔地面積約3,500平方米，是大阪世博會最大的外國自建館之一。中國館將圍繞「共同構建人與自然生命共同體——綠色發展的未來社會」主題，以「天人合一」、「綠水青山」、「生生不息」三大篇章為敍事主線，展示5,000年中華文明孕育的傳統生態智慧，展現新時代綠色發展的理念與成就，展望中國與各國攜手構建人與自然生命共同體的願景。