環保團體批片區發展生態旅遊如閉門造車　促當局收回建議

發展局邀請發展商就片區模式發展生態旅遊提交發展意向書，項目包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻咀及白泥的生態旅遊發展項目。有環保團體質疑，以土地發展政策推進生態旅遊，或會令計劃淪為「地產主導項目」，擔心對自然環境造成不能逆轉的破壞，團體批評當局疑閉門造車發展生態旅遊，促請政府收回發展意向書，盡快訂立完整的生態旅遊發展政策後，再重新推進項目。

綠色和平十分關注尖鼻咀及白泥項目，擔心「旅遊片區」項目是借生態之名進行地產發展，會破壞生態環境，又質疑此舉有違發展局早前曾稱生態旅遊不會「大興土木」之說。該組織認為，相關發展意向書反映政府以地產發展思維，主導整個生態旅遊，尖鼻咀及白泥項目的部份用地現時仍是一大幅綠地，政府有借「生態旅遊」之名，將綠化帶變成潛在私樓用地之嫌。

該組織又稱，現時尖鼻咀及白泥項目中，預留用作「酒店度假」及「零售餐飲」的14.5公頃土地中約6.4公頃，是位於尖鼻咀海岸保護區（CPA）範圍內。發展局亦承認尖鼻咀沿岸「有生態敏感地方」，意向書卻建議在海岸保護區範圍內興建酒店發展旅遊業。綠色和平擔心，政府以片區發展生態旅遊卻未有打算進行進行環境評估，若按過往「斬件式」環評的做法，恐不足以評估及緩解片區發展對當地環境帶來的影響及破壞。

綠色和平促請政府立即收回片區生態旅遊發展意向書，並應着手制定全面的生態旅遊發展政策；公布諮詢結果與社會達成發展共識；以及同步在發展範圍內進行全面生態基線普查、承載力研究及大範圍的「片區」環境影響評估。