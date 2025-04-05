美對華貨關稅累計至少54%　港業界感無奈　稱勿奢望再有美國大訂單

美國總統特朗普日前宣布向部分國家或地區徵收「基準關稅」，同時針對餘下個別國家或地區徵收「對等關稅」，其中加徵中國商品對等關稅達到34%，連同之前附加20%關稅，稅率高達至少54%。立法會紡織製衣界議員陳祖恒今日(5日)在電台節目表示，關稅幅度之大，香港業界感到無奈，認為業界不能奢望再有美國大訂單，應該按工業發展升級轉型，由製造業升級至供應鏈管理、品牌設計及發展新材料產業等。

陳呼籲香港業界不要自亂陣腳，又指美國過往在東南亞地區以便宜價錢進行低增值產業，而今次加關稅涵蓋東南亞國家，最終會由美國消費者承受，美國業界亦「無路走」。業界不要忽略香港在國家發展中的角色，內地有很多發展出色的中小企業，希望可以走向國際，香港可以扮演「超級聯繫人」角色，協助他們走出海外。

中華厰商會前會長史立德在同一個電台節目亦表示，香港業界未來不能單靠美國市場，要發掘其他包括中東及東盟市場，或發展內銷市場，他期望港府在融資及政策上提供支援。他又指，今次關稅措施影響全球多國，無一幸免，但認為關稅變相會令美國商品價格上升，最終是美國民眾「埋單」。另外，香港付貨人協會主席林宣武稱，美國取消香港產品的小額免稅待遇並將徵收關稅，將影響電商生意，不能再靠快及便宜取勝，業界要思考轉變。