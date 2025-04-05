劏房實施租務管制後檢控634宗個案　總罰款逾153萬

政府全力推動「簡樸房」規管立法工作、簡約公屋及過渡性房屋的落實，與此同時，亦非常重視分間單位（俗稱劏房）住戶的權益。本港2022年實施《業主與租客（綜合）條例》後，當局已就違規業主成功作檢控的個案有634宗，合計總罰款已超過153萬元。

房屋局長何永賢在社交平台表示，近日副局長與差餉物業估價署署長，分別到深水埗、元朗和荃灣，一起宣傳分間單位租務管制的工作，向街坊講解「劏房」租務管制下《業主與租客（綜合）條例》第IVA部下，業主的責任和租客的權益，包括業主須在租期開始後的60日內，向估價署提交租賃通知書，並嚴禁業主迫遷租客、濫收水電費或不法加租等。

她指宣傳期間，有街坊向官員反映居住環境狀況，並詢間政府有何措施幫助他們改善生活，有街坊聽完當局的講解後，都覺得很安心。有街坊關注違規業主會否被判罰，何永賢引述房屋局副局長指出，已經有634宗成功檢控個案，合計總罰款已超過153萬元。房屋局副局長亦表示，估價署會全力嚴正跟進每一宗投訴個案，亦會主動識別及偵查懷疑個案，現時被檢控的業主是百分百被定罪的。

分間單位（俗稱「劏房」）的租務管制自2022年一月起實施，為租客提供多方面保障，包括限制續租時的租金加幅上限為10%、禁止業主向租客濫收公用設施費用等。