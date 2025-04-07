油塘水泥廠拆卸內部裝置　議員引述廠方爭取6月內解決事件

《東方日報》發揮第四權功能，擾攘4年的油塘水泥廠逼區內居民食塵的問題終落幕。水泥廠本月停止生產水泥，預料今（7）日開始進行拆卸工程。東網記者早上到場視察，現場未有被圍封，亦沒政府人員視察。有關注事件的議員表示，工程不屬政府以封閉令圍封，而是水泥廠公司獲批准拆卸，引述該公司爭取6月內解決事件。

議員鄧家彪引述水泥廠的營運公司表示，公司本月1日已停止生產水泥，現時運載水泥的船隻亦已運走。他指該公司曾向他展示屋宇署批准拆卸的書信，該公司會開始進行相關工程，但現時未確定是拆卸整個建築物，還是部分拆卸。他表示，現時已知水泥廠的工業裝備組件已拆除，承建商亦會開始拆除建築物組件，並以船隻運載移走，該公司亦表明爭取6月內解決事件。

他指準確來說，工程不屬「圍封」而是「圍板」，而今早他曾與該公司聯絡，該公司不期望以政府封閉令的形式處理。在法規層面方面，他指說即使水泥廠「無牌」，但只要沒有進行生產，亦不會觸發政府發出封閉令。他認為該公司亦只是做生意，亦期望盡快清空該處，未來用作其他合法用途。

早於2021年《東方日報》已揭發油塘水泥廠整日有「田螺車」出入，產生大量廢氣及灰塵，區內10萬居民被迫食塵，對健康構成重大威脅。繼上月下旬立法會通過修例，賦權環保署署長有權「加辣」，以發出封閉通知的形式去封閉工廠後，政府上月底把條例刊憲，將於本月11日生效。

鄧在修例通過後曾引述廠東的訊息，指水泥廠將於本月1日停止運作，本月7日進行圍封繼而展開清拆，困擾油塘居民多年的水泥廠問題終告一段落。