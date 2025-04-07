應對老齡化社會　機構新APP提供12項長者健康測試

本港人口老化問題嚴重，要居家安老不容易。有機構推出流動應用程式，提供12項長者健康測試、自我護理教育及社區資源地圖，應對老齡化社會帶來的醫療負擔和社會挑戰，協助長者和照顧者實現居家安老。程式自去年11月升級以來，每月平均新增逾1,500名用戶，累積超過9,000名活躍用戶，在三個月內，促成超過4,000次健康篩查及3,000次社區資源搜尋。

香港中文大學賽馬會老年學研究所「賽馬會流金頌護者有道」團隊早年研發「健康寶iHealth Screen」流動應用程式，相關程式於去年11月進行全新升級，整合健康管理、自我護理教育和社區資源地圖功能，幫助長者和護老者提升健康管理意識，及早改善內在能力，延緩衰老。團隊指出，健康寶主要功能包括12項長者健康測試、自我護理教育及社區資源地圖。

長者健康測試結合世衛「老年人綜合照顧」框架，提供12項與老齡化相關的早期健康測試，例如內在能力、衰老、肌少症、營養等，幫助長者快速識別健康風險。程式同時提供相關護理教育資訊，並可瀏覽超過240段健康教育影片，亦引入支援GPS的全港安老照顧資源地圖，提供超過2,000間醫療和社區服務的資源庫，可按健康需求、資源類型和位置搜尋，並透過地圖界面和GPS功能導航至相關服務。