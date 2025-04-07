5年燒12億　議員：律政司減外判省公帑　斥增刪職位如文字遊戲

外界一直批評律政司外判法律服務費用高昂，過去5個年度外判費用高達約12億港元，而單是2023/24年度則有近兩億港元，較2022/23年度增加5%。

議員梁美芬關注律政司能否減少外判，培養更多內部人才。她舉例，國安法案件不宜時常外判，直言減少數個外判案件能節省上千萬港元金錢，能聘請更多人才。

律政司回應指需要不同資歷人士處理不同案件，又舉例假如某段時間有較多、較長的案件，內部調配資源人手有實在難度。律政司又稱，並非人手不足，但是與外間合作可能會為案件帶來更好結果，同時合作能培訓內部律師。

法律界議員林新強關注當局以500萬港元外判法律草擬科的工作，實際上提供甚麼服務？他又關注司法機構來年削減11個有時限職位後，如何安排相關人士。他又指司法機構削減10個懸空職位同時開設10個常額職位，很像「玩文字遊戲」。

律政司表示，現時以合約方式續聘剛退休的員工，亦暫時可滿足現時需求。梁悅賢則指削減的11個有時限職位用作非長期工作，例如3年、5年的工作；又舉例「辦公室助理」、「打字督導員」等職位不用長期保存，但「加強立法工作處理ICMS」是衍生的新工作，會在編製增加適當職位。

梁又指被削減的11個有時限職位，相關的公務員會否重新安排，即使流失亦是自然流失。