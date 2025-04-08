港府指美國關稅霸凌野蠻　嚴重破壞多邊貿易體制

美國政府日前拋出對等關稅計劃，擬對所有貿易夥伴加徵關稅，引來國際社會強烈反對。港府今日(8日)表示，美方對多個貿易國徵收所謂「對等關稅」，其中向香港產品加徵34%關稅，連同早前宣布的20%關稅，累計徵收54%關稅，指美國不再奉行自由貿易，肆意破壞國際共同建立的世界貿易規則，霸凌野蠻，損害全球貿易，嚴重破壞多邊貿易體制和全球化的進程。

面對美國濫收關稅，港府表示會在7個方面應對，包括全面把握國家發展機遇，融入國家發展大局，把握國家龐大的市場機遇；加強國際交往合作，積極深化區域合作，區域內之間規定關稅；加快產業升級轉型，開展高增值創新驅動的經濟模式；加大發展科技創新，吸引高端人才，提升生產效率及競爭力；大力推動國際金融合作，推動及鞏固國際金融中心地位；把握多國需分散地區風險的大趨勢，吸引更多資金進駐香港；繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

港府續稱，今次美方濫收關稅影響全球不同國家的地區，稅率加速大、影響商品範圍廣泛，破壞世界經濟秩序。政府認為相關舉措為世界帶來極大風險和不穩定性，包括破壞全球消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，尤其是對中小企業、跨境電商和配套產業鏈造成不利影響。美方措施令全球供應鏈受擾亂，生產成本上升等，影響國際貿易和投資者對市場的信心，有可能引發貿易萎縮。政府認為長遠來說，相關措施會加速地緣經濟割裂，世界自由貿易傾向區域化的發展，而區域與區域之間也可能出現更多的貿易壁壘。

港府指出，本港除了面對上述有關全球的風險之外，更因香港是一個高度外向型的國際自由港，轉化貿易和物流業會面對壓力，對外貿易的企業，尤其是中小企和跨境電信等，在短期內無可避免受到影響。分析估計，未來兩年中美雙邊貿易額至少會大幅下跌20%。而去年香港產品出口到美國的貨值，只佔香港總出口總值2.1%；美國在香港整體貨物出口的市場佔比已由2018年的8.6%，縮至去年的6.5%。而東盟市場的份額，由7.4%上升至8.7%，排名僅次於內地；東盟的份額2019年已經超越美國，成為香港第二大貨物出口市場。