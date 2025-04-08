特別財會：反性騷擾熱線去年收588查詢　2年增逾57%

職場性騷擾的問題愈趨嚴重。平等機會委員會反性騷擾事務組的查詢熱線於2021年啟用，熱線使用次數由2022年的373宗上升至2024年的588宗，即兩年增加215宗，增幅達57.6%。

議員就特別財會提問，指根據平機會在2022年發表的調查結果，11.8%受訪者表示在調查前24個月內遭到職場性騷擾，惟反性騷擾事務組查詢熱線在2024年只收到588宗查詢，會否審視熱線使用率較低的原因。

平機會提供的收字顯示，在查詢熱線啟用後，熱線使用次數由2022年的373宗上升至2024年的588宗，反映在平機會積極推動公眾教育下，市民對防範性騷擾的意識不斷提升。平機會重申一直積極推廣反職場性騷擾的訊息，包括與商界緊密合作，透過研究調查、提出建議及培訓等多方面的工作，鼓勵並推動企業制訂反性騷擾政策和建立投訴機制，為僱員

提供更即時及直接的方式，處理有關性騷擾事宜的投訴或查詢。

被問及平機會在過去兩年合共處理31宗法律援助申請，最終對16宗給予協助，所涉訴訟費總額，以及勝訴獲判給訟費比例；以及平機會過去兩年共拒絕12宗法律援助申請，對此類個案，有否提供跟進協助。

對於有關提問，平機會對16宗法律協助申請給予協助，當中有4宗展開訴訟。有關法律協助由平機會內部律師提供，訴訟工作亦由內部律師出庭代表當事人，因此除了平機會的職員薪酬及行政開支等費用，並不涉及外聘律師等訴訟費。

就問題拒絕12宗法律援助申請，平機會指申請人在獲悉其申請遭拒後，並未要求平機會提供其他協助。