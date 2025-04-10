誕死胎冰存886天欠逾44萬新台幣　港女落跑被控棄屍罪

一名香港女子2022年在台灣台中市一間醫院誕下死胎，但因付不出759元（新台幣，下同，約179港元）醫療費，無法領死胎證明書，嬰屍冰存了886天至今，冰存費逾44萬元（10.4萬港元）。她被起訴棄屍罪，周三（9日）開庭時否認犯罪，法官嘆言明明是小事，要求她與殯儀公司當日調解。

涉事黃姓女子當年在中國醫藥大學附設醫院誕下死胎，胎兒面容、身形已頗成形，她原跟殯儀公司約好先將遺體寄放在往生室的冰櫃內，雙方相約同年12月10日結清費用並領回遺體，不料她當天未現身，從此人間蒸發。案件經檢方通緝將黃女逮捕到案，她否認棄屍，並稱不曉得自己懷孕，到醫院才知道。她又稱因身上沒錢才失約，醫院特約殯儀公司叫她簽一堆文件，不知簽了甚麼，也忘記是哪間公司，不曉得如何解決。

黃女之後被移民署專勤隊收容，周三在庭上強調自己沒遺棄屍體，也沒不要小孩，自己當時連吃飯錢都沒有。其辯護律師稱，當事人懷胎未滿24周，死胎應視為醫療廢棄物。但檢方指出，她懷孕已達21周，依法未滿20周才可視為醫療廢棄物。殯儀公司則指，黃女有困難都可協調，但她棄嬰落跑，至於巨額冰存費仍可協商。