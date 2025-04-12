九巴首辦視障版車廠參觀　新增觸覺元素感受車廂布局

九巴今日(12日)舉辦首個視障版車廠參觀活動，邀請19名視障人士，到九龍灣車廠參觀，並乘坐電動雙層巴士。九巴在常規車廠參觀的行車中，增加觸覺、聲音導航等元素，例如參觀者可親手觸摸巴士輪胎等不同零件、觸摸車窗感受巴士經過洗車機時的震動等。有參加者指，平時會選乘巴士出行，是次參觀令他更了解車廂布局。

九巴與香港盲人輔導會合作，邀請19位視障人士參與首個視障版九巴車廠參觀活動。九巴表示，除了常規的車廠參觀行程，亦增加不少為視障人士而設的元素，例如觸感、聲音導航等。觸感環節方面，在巴士洗車環節，參觀者可透過觸摸車窗，感受巴士經過全自動洗車機時，毛刷清潔車身時的震動。參觀者亦可以親手觸摸到巴士輪胎，以及不同巴士零件，加深對巴士結構的認識。

此外，九巴亦特地設計有凸字說明的車廠參觀手冊，讓參加者可以一邊透過摸讀，一邊聆聽導賞員講解，了解沿途經過的地點、內容，以及巴士型號、歷史等，更形象化地認識九巴車廠日常營運、巴士車廂布局和設備等。

參觀者之一、現年51歲的鄧俊文，因青光眼而失去視力。他表示，是次參觀令他更了解車廂布局，例如可供敲碎玻璃手錘、氣窗等部件的位置，亦嘗試拉開氣窗。他又認為洗車過程震撼，透過觸摸車窗時感受到洗車機的力度，想像到清洗範圍覆蓋整輛車，巴士會被洗得很乾淨。