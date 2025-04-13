東江水輸港60周年　香港水費排名30　低於國際大城市

發展局局長甯漢豪今日(13日)發表「局長隨筆」，提到香港的雨水收集不足以應付全港淡水使用需求，主要依賴東江水供港，東江水自1965年開始輸往香港，如今已60周年，現時東江水佔全港食水用量達七至八成，是穩定可靠的主要水源。

坊間建議香港自行開拓淡水資源以取代東江水供港，水務署署長黃恩諾解釋，興建將軍澳海水化淡廠的主要目的在於應對氣候變化所帶來的影響，以增加供水資源多樣性，屬未雨綢繆措施，而非取代東江水作為主要水源。事實上，海水化淡生產成本比輸入東江水高出兩、三成，作為主要水源並不合乎成本效益。再者，海水化淡過程較耗能，與世界減排的大趨勢亦背道而馳。

至於購買東江水的價格方面，黃恩諾表示，有關價格包括了與輸港東江水有關的費用，如基礎建設、系統運作及維修的費用等，以及保護輸港東江水水質措施。不過，費用並無包括內地用於生態保護及其他方面的成本，例如內地限制開發東江流域沿線保護區，以及在受保護範圍內禁止採石、開礦及大規模禽畜養殖等活動，多年來拒絕了數百個大大小小的投資項目，涉及總投資額超過600億元。

此外，過去60年，內地進行許多擴建、改造工程及生態環保措施，例如興建專用輸水管道和河流調污治理的基礎設施等，以保障供港東江水水質。去年啟用的珠三角水資源配置工程，將西江水引入廣東省，有助紓緩東江沿河城市對東江水需求，亦可為香港提供應急備用水源，實現東西江雙水源互補。

黃恩諾又指，現時住戶每月平均水費為44元，佔家庭月入中位數約百分之0.1，而本港大概有接近兩成用戶因用水量低，而毋須繳交水費。按「國際水協會」調查數據顯示，2023年世界39個首都或大城市的水費，由最昂貴起計，香港排第30名，明顯低於其他大城市，例如首爾、東京、羅馬、巴黎、柏林、華盛頓等。香港市民能以實惠價錢獲得供水，更應珍惜用水，避免浪費公共資源。

此外，水務署聯同多個專業學會於4月1日以「智慧水務‧高質量發展」為主題舉辦國際水務領袖高峰論壇，雲集世界各地的水務行業先鋒、專家、學者和政府領袖，從智慧水務及水安全保障等多方面，共同探討水務發展的新機遇及合作前景，擴闊業界視野，亦促進跨地域、跨界別協作，同時充分發揮香港「內聯外通」的獨特優勢。