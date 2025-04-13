沙塵撲港風勢弱　下午空氣污染高至甚高　屯門指數達9最高

受非常乾燥的大陸氣流及東北季候風相關的沙塵天氣影響，加上風勢微弱，環境保護署預計香港在今日(13日)下午近黃昏時間，部分空氣質素監測站的空氣質素健康指數可能會達10+「嚴重」水平。截至下午3時，18個一般及路面監測站的空氣質素健康指數錄得7或以上，健康風險為「高」至「甚高」，其中屯門指數達9最高。

受一股沙塵氣流影響，背景污染物包括懸浮粒子的水平較平常為高。隨着季候風逐漸緩和，環保署預料香港風勢較弱，不利區內污染物擴散，導致污染水平上升。香港空氣中的粒子由昨日(12日)晚上10時起開始升高，而今早的空氣質素健康指數為「高」至「甚高」水平。

署方指出，香港以往亦曾受帶沙塵的氣流影響，受影響的時間由數小時至數天不等，至於今次沙塵氣流對香港的影響可能會持續一至兩天，預計明日(13日)及隨後數天香港部分監測站的健康風險級別或會達到高或以上水平。

由於經過長距離傳輸，沙塵對香港的影響預計只會及一般處於靜風下空氣污染物累積的程度相若。根據天文台預測，一股偏南氣流會在本周中期抵逹並影響廣東沿岸，環保署預料屆時香港的空氣質素情況將會改善。