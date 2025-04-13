沙塵暴襲港　專家稱口罩未必有用　籲心肺差人士應留室內

沙塵暴襲港下，環保署預測空氣質素健康指數或會達「嚴重」水平。有呼吸系統科專科醫生指出，由於空氣污染物較多的大粒點的PM10，不容易進入肺部的氣泡，因此對一般人的健康風險未必太嚴重，但患心肺疾病的人士影響較大，因為污染物仍會對肺部構成壓力，建議市民留在避免在室外做劇烈運動，亦要小心沙塵吹入屋。

呼吸系統科專科醫生梁子超向東網表示，是次沙塵暴集中在北方地區，現時隨着氣流南下，本身已相隔一段距離，相信空氣污染物濃度已減少，沒有北方那麼嚴峻，而是次空氣污染物集中是沙塵等的PM10污染物，雖然能吸入及刺激肺部，影響上呼吸系統，但不會如更細粒的PM2.5一樣滲透到肺部和血液中，因此對一般人的禍害不太嚴重。

不過，心臟病或呼吸系統疾病患者要比較小心。他提到，高濃度污染仍會影響肺功能，構成壓力，所以相關人士在空氣污染嚴重期間要盡量避免室外劇烈運動。至於外出時戴口罩會否有幫助，梁指出一般外科口罩難完全過濾灰塵，未必有用，但N95等特別口罩阻隔效果雖較好，但有機會影響正常呼吸，對肺部構成負擔，長期使用亦有機會影響，因此更應盡量留在室內。

而即使在室內，市民亦要小心大風會將沙塵吹入屋，應關掉較當風的窗，但仍要保持一定空氣流動，而沙塵較易沉澱，因此市民可在打開一點點較不當風的窗，亦可使用空氣過濾機。

環保署網頁指出，可吸入懸浮粒子或PM10為直徑10微米以下的粒子，可深入人體肺部，對健康造成多種影響，尤其是呼吸及心血管系統疾病，包括增加呼吸病症狀，例如呼吸道不適、咳嗽或呼吸困難；肺功能減弱；哮喘惡化；引發慢性支氣管炎；損害心血管系統。而心臟病或肺病患者、兒童及長者最易受粒子污染影響。另有研究又顯示，直徑2.5微米或以下的粒子(即微細懸浮粒子或PM2.5)，對人體健康影響較大。