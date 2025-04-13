馬會撥14億支持青年發展　5項計劃包括改造青年廣場

馬會今日(13日）於「香港賽馬會社群日」宣布，透過其慈善信託基金審批撥捐14億港元，支持五項青年發展計劃，其中包括去年《施政報告》中提出兩項由民政及青年事務局（民青局）推行的計劃，協助中學生實踐生涯規劃並把握國家發展機遇，以及將青年廣場部分地方改造成全新互動空間。

馬會支持的5項計劃，針對青年成長的關鍵時期提供支援，包括「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，由馬會慈善信託基金審批撥款支持，民青局和青年發展委員會推行，旨在協助中學生實踐生涯規劃；將青年廣場打造成全新互動空間，改造青年廣場部分地方，開闢全新互動空間，並邀請青年就其用途、設施和運作模式提出建議。當局會推行「香港青年好故事」計劃，預留部分空間設立視頻工作室，供青年用作拍攝視頻宣揚青年好故事，並提供與製作和拍攝視頻相關的培訓。

第三項計劃為「賽馬會營地優化計劃」，現時香港大部分休閒營地建於1960-80年代，均曾獲得馬會慈善信託基金的支持，現都需要優化，以滿足現今需求。目前，三個營地優化工程已獲批准，包括位於馬鞍山的香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村、位於西貢黃宜洲的香港小童群益會白普理營，以及位於元朗的香港童軍總會蔡志明聯光童軍中心。

第四項為「青年向上流計劃」，以創新的多層次介入模式，推出支持青年向上流的項目，幫助青年培養自豪感，以及為初入職場的青年人，提供為期兩年的「專業實習生」計劃，增強社會流動。最後一項為「賽馬會「摯伴行」基金」，該基金培訓一隊專責「軌迹發展經理」，為18歲以下經歷喪親而面對成長挑戰的兒童和青少年提供喪親支援服務、制訂個人化成長發展計劃，並提供長達5年的每月最高2,000港元的資助。計劃預計將惠及1,000名經歷喪親的兒童或青少年及其照顧者。

本年度的社群日於沙田馬場舉行，吸引超過200名慈善及社區代表出席。馬會主席利子厚稱，青年發展及扶貧是馬會慈善重點策略範疇之一，馬會通過主導策劃及支持多個項目，培育年輕人成為積極公民，貢獻社會。今天宣布的青年計劃，旨在讓青年人得到更多支援、多元體驗及發展機會，好好裝備自己。