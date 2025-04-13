18間普通科門診復活節假期應診　急症室實施特別退款安排

復活節假期將至，公立醫院急症室服務需求料達高峰。醫院管理局今日(13日)公布服務需求高峰期特別措施，本周五至下周一(18日至21日)的假期期間，18間普通科門診診所將提供公眾假期普通科門診服務；4間中醫診所會於假期期間提供服務。而醫管局亦會由今日起再次推行急症室特別退款安排，病人輪候期間轉到其他醫療機構求診，可申請退款。

18間普通科門診診所遍布港九新界，其中包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、灣仔貝夫人普通科門診診所、觀塘社區健康中心、新蒲崗柏立基普通科門診診所、北區社區健康中心及屯門診所等。求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」流動應用程式內的「預約普通科門診」功能作出預約。

4間假期期間提供服務的中醫診所則在九龍及新界，其中包括觀塘牛頭角賽馬會診所4樓的中醫診所暨教研中心、屯門仁愛分科診所5樓的中醫診所暨教研中心。而18區的中醫診所亦會於復活節假期前後加強服務。求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」流動應用程式預約服務。

醫管局亦會由今日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費，亦可透過「HA Go」提交申請。

醫管局表示，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，醫務衞生局亦已整合全港18區將在復活節假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料，並與發展局空間數據辦事處和地政總署合作，將相關醫院及診所的資料上載至網上平台。