房協新一期居屋今申請截止　最遲晚上7時交表

香港房屋協會最新推出的兩個新資助出售房屋將會在今日(14日)截止申請。非公屋居民的白表申請人若打算親身遞交申請，需在今晚7時或之前到大坑龍濤苑房協申請組，或網上提交申請表。居住在公屋的綠表申請人則要在辦公時間內交表到所屬屋邨辦事處核實資格。

是次推出的資助房屋分別是位於粉嶺馬會道的「聚然」，以及觀塘安達臣道的「峻然」，合共提供1,604個單位，早在本月1日開始申請，申請期至今日晚上7時，預計最快6月抽籤、第4季揀樓。

兩個項目的售價約為市值7折，粉嶺「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬港元，平均實用呎價為8,260港元；而觀塘「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬港元，平均呎價為8,960港元。

項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，預計4成單位預留優先選樓的配額將會用盡。房協已啟動數個租住屋邨的重建計劃，若這些住戶想揀到心儀的資助出售單位，應及早提出申請。至於一般申請者，難以說是否很難中韱，要視乎最後有多少人申請，他支持推出更多資助出售房屋。