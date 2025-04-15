消委會測試12款1級能源標籤冷氣機　製冷效益最高差逾27%

天氣逐漸變熱，踏入開冷氣的季節。消委會測試12款獲1級能源效益「兩匹」變頻式分體冷氣機，發現製冷能源效益最高可差距逾27%，3分之1樣本的製冷量及供暖量稍遜於聲稱數值，但仍在容許範圍之內。該會期望廠商加強品質監控，並建議機電工程署檢視現行能源標籤評級標準，鼓勵業界提升產品能效水平。

測試的12款「兩匹」變頻式分體機之中，有5款為冷暖空調機，售價介乎9,880至20,580港元。消委會測試發現，12款冷氣機在最大負荷狀態運行下量得的製冷量介乎5.078千瓦至5.526千瓦，其中10款量得的數值較其聲稱數高出1.5%至5.8%，獲得5點評分；但日立牌、樂信牌冷氣機樣本量得的製冷量則較其聲稱數值分別低2.4%及2.6%，獲4點評分。

至於供暖方面，5款冷暖空調機樣本量得的供暖量介乎5.271千瓦至6.163千瓦，之不過當中3款數值較其聲稱數值高出1.0%至2.7%，獲得5點評分，美的及東芝樣本量得的供暖量則較聲稱數值低1.2%及1.4%，獲4點評分。不過該4款樣本量得的製冷或供暖量差異仍在能源效益標籤計劃所容許的10%公差範圍內。

製冷能源效率方面，冷氣機的製冷季節性表現系數(CSPF) 相差很大，CSPF 數值最高的大金樣本達6.535，代表較省電，而最低的珍寶樣本則為4.746。它們同屬淨冷型冷氣機(非「纖巧型」/「窗口式」室外機)組別。消委會指製冷能源效率最高的樣本較最低的全年省電達27.4%。而空調機供暖能源效率最高樣本較最低樣本全年省電10.0%。

參考國際標準的耗電量計算方法、能源標籤計劃採用的氣溫及時間分布數據，以每度電1.7港元計算，假設每年製冷180天、每天12小時，估算每年電費介乎1,184至1,630港元，相差逾400港元。

消委會建議機電署研究進一步提高冷氣機的能源標籤評級標準，以鼓勵供應商引入更高能效的產品，幫助消費者節能減碳，又提醒有關廠商加強品質監控，以確保產品表現符合標示。