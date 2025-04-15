涉幽靈連署　倡罷免民進黨立委團體6人交保

台灣台北地檢署偵辦幽靈連署案，查出提議罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的團體疑偽造提議書，周一（14日）以被告身份約談涉事6人和5名證人，其中證人獲請回。檢方周二（15日）凌晨要求全部被告需以20萬至50萬元新台幣（約4.9萬至12.2萬港元）交保，均限制出境出海。

台北地檢署上月陸續接獲民進黨發言人吳崢、民進黨台北市議員劉耀仁告發，指有提議罷免案的罷免團體疑有偽造提議書的情況，涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌。檢方立案調查後，並向中央選舉委員會、台北市選舉委員會發函調取上述罷免團體提議人資料，發現確有遭冒名提議情況，展開搜索約談行動。

檢方周一指揮調查局台北市調處以被告身份約談吳沛憶罷團領銜人李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安，其中張克晉獲請回，劉思吟的丈夫林叡改列被告。另外，國民黨支持群眾當晚前往台北地檢署聲援李孝亮等人，並高喊「司法不公、政治辦案」等標語，台北市警察局中正一分局派出數十名警員到場維持治安。