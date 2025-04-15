指圖書館複印書本限10%有漏洞　議員窒到官員無聲出

立法會工商及創新科技事務委員會今日(15日)召開會議，討論政府較早根據《版權條例》就某些允許作為指明圖書館、博物館和檔案室以及訂明條件的擬議附屬法例。當局建議的其一項技術性修訂，複印10%將被視為「合理比例部分」，如超過10%則需考慮個別情況，有議員指措施有漏洞，負責回應的官員當場語塞。

議員吳永嘉指法例建議，市民在圖書館複製版權作品的比例不得超過10%，但措施又保留彈性，有需要時可超過10%，會否出現同一作品在不同圖書館，會有不同的複製比例？他又提出假設性情景，指一本100頁的書籍，學生去荃灣、尖沙咀、中環等10間圖書館，每間影印不同部分的10頁，且都按照規定，提出複印乃私人研習的聲明，如此就可複製100%版權作品內容，屆時政府的擬議法例將如何執行？

知識產權署副署長曾志深回應指法例上10%只是參考，至於超過10%則可視乎個別情況，因有關措施涉及「合理判斷」，不排除不同圖書館會有不同的理解，但無論如何複製比例一定要「合理」的。當他打算闡述相關條文回應，到不同圖書館複印同一本書的不同部分時，委員會主席林健鋒隨即喝止「唔好講條文，講點樣處理先」。

曾志深解釋有關允許行為的出發點，是學生要有自律，又指議員提出的假設情景屬濫用情況，但林健鋒和吳永嘉卻同聲反駁說「去10間圖書館影印10%也沒有濫用，是合法的。」林健鋒更指香港是彈丸之地，交通方便，跑10間圖書館並不困難，他憂慮措施會牽連到很多不同的問題。

曾志深停了半晌，商務及經濟發展局副秘書長林兆康回應指大家求學的年代，有許多影印舖把整本書籍100%複印，亦毋須簽署甚麼聲明，政府不希望再看到這些情況，因為版權條例的目標，是首先保障版權擁有人的利益，如果學生有需要使用整本書籍的全部內容，正確的做法是購買那本書，而不是走法律罅跑10間圖書館，每間複印10%回來組合成一本書，政府要透過宣傳教育的工作，令同學們尊重知識產權。

林又指知識產權署已經有一個計劃，定期到校園以戲劇或講座，希望培養同學們尊重知識產權的意識，讓他們知道有甚麼是該做，有甚麼不該做，政府日後完成立法之後，複製版權作品怎樣可視為合理比例，如何才符合法律的要求，會成為部門進入校園宣傳時的相關訊息。