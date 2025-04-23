曾稱為低收入人士代供強積金　議員疑政府因財赤縮沙

有議員建議當局向僱主提稅務誘因，鼓勵為65歲以上僱員作強積金自願性供款。

外界質疑強積金能否保障打工仔未來的退休生活。有工會背景的議員指強積金收費高、回報低的同時，港人的人均壽命愈來愈長，鑑於政府推動「銀髮經濟」，建議當局向僱主提供稅務誘因，鼓勵為65歲以上僱員作自願性供款；另有議員張認為應及早調整供款入息上下限、以及推動「保證回報高於通脹」的強積金產品落地，讓市民多一個選擇。

議員林振昇今日)23日)出席論壇「優化強積金強化退保功能」時表示，作為退休5大支柱之一的強積金，其收費高和對沖的問題惹來詬病，形容是「短樁」，儘管政府推出許多優化措施，但仍有改善空間。他指政府鼓勵年逾6旬人士，有能力的話應在職場作出貢獻，可是現行法例，僱員超過65歲，僱主就毋須為其供款，建議政府提供一些誘因，如稅

務優惠或一些津貼，鼓勵僱主為其65歲或以上僱員供強積金。

他又指港人壽命愈來愈長，即使65歲退休，仍可能活至90歲，如果強積金供款可延長至70歲再加上一些投資回報，或會增加10多20萬港元，料對退休生活有一定幫助。

對於政府曾揚言為低入收人士代供強積金，他指政府至今仍未就有關措施提出時間表，對此感到失望，質疑政府因財赤而「縮沙」，但他指超低收入的打工仔為數有限，若政府能代供強積金，對基層工友的退休有更佳保障。

香港社會服務聯會總主任何俊傑作出情景分析，假設65歲退休的時候，強積金累積款項有200萬港元，每月用8,000港元，20年後就會花光；每月用1萬港元的話，16.7年就會耗盡。至於本港男性平均預期壽命的85歲，本港女性平均預期壽命則更長，達到89.5歲，加上活到晚年，醫療開支甚為可觀，可見單靠強積金安老是不可行的，必需靠個人儲蓄和社會保障制度方可補足。

另一議員黃國亦指除強積金制度 外，須進一步優化政府的「退休三寶」計劃，考慮降低香港年金的供款年齡至50歲，讓市民及早為老齡生活「自製長糧」做準備；建議放寬安老按揭計劃，以及接受長者大灣區的住宅物業俬為抵押品的可行性。

鑑於「低風險」保守型強積金產品回報，全部跑輸通脹。他指政府推出的銀債和綠債甚至高評級公用機構債息率有4至5%，而外匯基金長期投資回報率達到4.5%，其外聘投資經理平均管理費約在0.43%，證明市場有能力、有條件推出保證回報而且收費低的強積金計劃產品。