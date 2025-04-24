連續2年獲頒「中國最佳機場」　香港機場「再生柴油計劃」奪金

香港國際機場在2025年「TTG China旅遊大獎」中連續第二年獲頒「中國最佳機場」殊榮，同時香港機場的「可再生柴油先導計劃」亦獲頒國際機場協會的「2025年環保機場嘉許計劃」金獎。機管局指，香港國際機場取得超卓的成績是全體機場員工堅持不懈的成果，將繼續與業務夥伴緊密合作，為全球旅客提供與別不同的機場體驗。

香港國際機場在2025年「TTG China旅遊大獎」中，連續第二年獲投選為「中國最佳機場」。該獎項自2008年設立，表揚航空公司、酒店營運商及其他旅遊服務機構等的優秀表現。另外，香港國際機場的「可再生柴油先導計劃」於國際機場協會「2025年環保機場嘉許計劃」中，在「年旅客量超過3800萬人次的機場」組別中奪得金獎。該計劃由國際機場協會亞太及中東區分會舉辦，嘉許在環保方面表現出色的機場。

香港國際機場是亞洲首個於地勤設備中應用可再生柴油的機場。「可再生柴油先導計劃」由香港機場管理局聯同香港空運貨站有限公司及香港蜆殼有限公司合作推行，計劃中所使用的可再生柴油，為氫化植物油，能夠與行李牽引車、除膠車、飛行區清掃車及流動發電機等設備的柴油引擎完全兼容。與傳統石油性柴油相比，可再生柴油能減少最多87%的溫室氣體排放。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，十分榮幸獲得這些備受推崇的獎項。香港國際機場取得超卓的成績是全體機場員工堅持不懈的成果，使機場能維持世界級的服務標準，繼續拓展我們廣闊的航空網絡及多式聯運交通連繫，鞏固我們的國際航空樞紐地位，同時履行保護環境的社會責任。我們將繼續與業務夥伴緊密合作，精益求精，以可持續與高效的運作，為全球旅客提供與別不同的機場體驗。