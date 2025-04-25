公院上季爆38宗醫療事故　病人左眼白內障手術卻切開右眼

醫院管理局今日（25日）公布，去年第4季錄得7宗醫療風險警示事件（SE），當中4宗涉及「在病人體內遺漏醫療器材或物料」、1宗「錯誤為病人或某身體部位進行手術」，以及兩宗院內病人自殺。而重要風險事件（SUE）就有31宗，按季飆升逾1倍，當中有29宗涉及「可導致死亡或永久受損的錯誤處方藥物事件」，是去年錄得最多「開錯藥」事件的一季。其餘兩宗則涉及「可導致死亡或永久受損的錯辨病人身分事件」。

4宗醫療風險警示事件中，包括一名原定要於左眼進行白內障手術的病人，醫生為病人左額完成標記後，由於病人出現不自主活動（involuntary movements），醫生使用了醫療用膠帶固定病人頭部，其後錯誤地在右眼進行麻醉，程序中包括在病人右眼開兩個少於0.5毫米的切口。醫生發現錯誤後隨即暫停手術，患者未有出現進一步不良反應。

而重要風險事件中，病人被錯誤處方的藥物涉及抗凝血藥、化療藥、危險藥物、胰島素等等。有一名高血糖病人獲醫生處方可調節的胰島素輸注，並每小時監測患者血糖。護士其後以每小時4毫升速度為病人注射胰島素，但卻未得知有關血糖監測，故未有進行檢測。患者其後出現低血糖症。