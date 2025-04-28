因耕地糾紛炸死3姪女　伯父判死刑上訴

內地男子王某東因耕地問題與已故弟弟王某山一家長期存在矛盾，將爆炸裝置埋在王某山的墳地，炸死前往拜祭父親的王某山3名女兒。王某東一審被判死刑後上訴，案件周一（28日）在河北省邯鄲市中級人民法院二審開庭審理。

一審判決書載明，2021年3月，王某山去世後被人舉報違規土葬，王某山妻子劉某芳經與其姊劉某英、姊夫賀某芳商議後，將墳遷至邯鄲經濟技術開發區尚壁鎮北井寨村賀某芳的耕地上。2023年5月，兩家再次因瑣事打架，王某山的二女王某歡將王某東妻子打傷，王某東於是對王某歡等人懷恨在心。2024年12月20日，王某東將爆炸裝置埋於王某山墳頭東南側地下後離去。2025年1月31日，被害人王某晶、王某歡、王某娜三姊妹到其父山墳前燒衣紙時，引爆了被預先埋下的爆炸裝置，致三人當場死亡。今年3月27日，邯鄲市中級人民法院裁定王某東犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身。同時，法院判處王某東賠償附帶民事訴訟原告人經濟損失共計14萬多元人民幣（約15萬港元）。

被害人的姊妹王芳稱，親人離世後母親每天都在哭，一直在吃消炎藥。以前一家七口，現在只剩母女三人。她對內媒稱，希望能案件得到公平公正判決。