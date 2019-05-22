「香港足球明星—後衞」有老有嫩

「2018-19 香港足球明星選舉」頒獎典禮，周三（22日）晚假九龍灣宏天廣場百樂門宴會廳盛大舉行，「香港足球明星-後衞」4位得獎者，分別為和富大埔的艾華度、富力R&F的梁諾恆、和富大埔的馮慶燁及佳聯元朗的法比奧。



榮獲「香港足球明星－後衞」的佳聯元朗後衞法比奧，對得獎感到十分榮幸：「季初對我嚟講好困難，因為要適應新教練嘅打法，掌握到之後就開始表現好，好好彩做到最佳後衞。」雖已年屆42歲高齡，但「法叔」透露下季仍然未會退役，繼續享受足球。



獲「香港足球明星－後衞」的和富大埔後衞馮慶燁分享感受：「呢個獎係有血有汗，因為我曾經傷過，有諗過放棄，但自己一直都好畀心機，好難想像自己會拎到呢個獎！」他補充：「想話畀大家知揀咗就要認真去做，我自己經歷傷患都攞到呢個獎，就係要話畀大家聽：真係冇捷徑！完全要靠自己不斷努力，希望香港球員努力！」



他在分享時更一度哽咽：「細細個屋企人都會話踢波搵唔到食，但係我都證明到一個大學生，都可以做一個職業足球員！做咁多嘢都係想證明香港足球值得家長支持、球員值得得到更多！」「燁仔」以「完滿」形容今季：「好開心今次有個完滿結局，對於我自己人生嚟講係一個交代，既然我揀得去做就盡全力去做，唔希望自己後悔當時冇盡全力。」



他其後透露未來目標是外闖：「希望嚟緊可以更上一層樓，同時希望可以外闖，香港足球缺乏好多知識、球員都唔夠專業，我希望可以帶到新足球知識返嚟，帶比大家再進步！」



