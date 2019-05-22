「香港足球明星—中場」有冷有熱

「2018-19 香港足球明星選舉」頒獎典禮，周三（22日）晚假九龍灣宏天廣場百樂門宴會廳盛大舉行，「香港足球明星—中場」的得獎者名單有冷有熱，4人分別為和富大埔的黃威、傑志的費蘭度、和富大埔的陳肇鈞及冠忠南區的夏志明。



「香港足球明星－中場」其中一位得主陳肇鈞認為，獲獎是他重回高峰的證明：「一開始攞完最佳青年球員之後幾年有啲DUP咗，踢得唔好，好似嘥咗幾年咁。今年好彩踢到隊好好嘅球隊，有好老闆、好教練、好隊友，真係幫咗我好多。」他在此呼籲年輕球員要好好思索自己的職業道路：「啱啱起步嘅球員一定要認真諗自己條路點行，同咩人合作、去咩球隊發展等等。」



和富大埔奪得今屆港超聯冠軍，「Philip仔」認為有如「童話故事」：「我知道自己唔係球皇，所以今年真係好珍惜同一班隊友去踢，特別係攞到聯賽冠軍證明到我哋呢班兄弟係得嘅，證明到呢個世界上係有童話故仔。」



不過「少爺仔」披露下季有可能離隊他投：「我都未知道自己會唔會留低，有機會可能會放低由細建立嘅嘢，不過足球生涯係短，係會自己走自己嘅路。我覺得係時候嘅話係需要轉下環境，希望下年可以KEEP到表現幫到下年我踢嘅球會啦。」