歐洲國家聯賽4強大戰,今晚有荷蘭對英格蘭矚目對決,兩隊有不少球員剛剛在歐聯決賽交鋒,令賽事加添不少話題。



英格蘭陣中有7個球員來自決賽雙雄利物浦同熱刺,荷蘭亦有華基爾雲迪積克同韋拿杜姆為紅軍效力,其實兩支球隊目前都是主打年輕路線,英格蘭有拉舒福特、查頓辛祖等新星,荷蘭就有法蘭基迪莊以及馬菲斯迪歷特等當紅炸子雞。



荷蘭對上一次同英格蘭在國際大賽交鋒,已經是96年的歐洲國家盃,今次難得碰頭 ,就看哪隊青春風暴更厲害。



●足球妹



直播表

周四7:30am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周四6:45pm 甲一籃球 東方龍獅 Vs 南青

on.cc 東網



周四8:40pm 甲一籃球 滿貫 Vs 南華

on.cc 東網



周五2:45am 歐國聯 荷蘭 Vs 英格蘭

有線662、602台;香港開電視77台