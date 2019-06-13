東網X董之英 《創藝夢飛翔》！唐浩賢教拍戲

屆時可以點選東網App頂部的直播走馬燈觀看，或直接打開此連結：https://tv.on.cc/sportlive/



仁濟醫院董之英紀念中學著重培育學生多元潛能，鼓勵他們培養在傳統正規課程以外的技能。全新網上直播節目《創藝夢飛翔》，一連十二集節目由董之英中學廿二位中三至中六學生輪流擔正做主持，除了可以欣賞由學生拍攝的電影作品，更會邀請多位星級嘉賓作分享。



今集唐浩賢會分享佢嘅創作靈感

仲會同大家睇埋學生電影作品《變格者》，千祈唔好錯過！



第九集

主持：陳文強 李皓然

嘉賓：唐浩賢





－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全新節目《創藝夢飛翔》，見證新一代主持王誕生！

董之英中學學生作品，東網全程策動。

隔個星期四晚7點，睇體董之英台播出。





支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh