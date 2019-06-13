【總決賽】杜蘭特完成手術　重傷亦無悔

勇士球星杜蘭特(KD)早前在總決賽Game 5大戰重傷，KD周四(13號)在其IG證實，他的右腳阿基里斯腱斷裂，並且已經進行手術根治，正式踏上康復之路，有專科醫生估計KD可能要休養8個月至1年。對於外界指KD是因為傷患未愈「夾硬」上陣而受重傷，KD就表明絕不後悔。



KD喺社交網發文話：「我的康復之路開始了，我有家人及所愛的人相伴，很感激大家送上的支持。正如我在周一所說，這次傷患很嚴重，但我沒有事，籃球是我的摯愛，那天(Game 5)我選擇踏上球場，因為那是我想做的事，我想幫助隊友實現3連冠的美夢。比賽就是這樣，我為自己在有能力時傾盡所有感到驕傲，同時為兄弟們取勝感到驕傲...」



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