盧卡古爆響口　親自話你知轉投邊隊

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盛傳曼聯前鋒盧卡古將於今夏離隊，呢位比利時國腳接受傳媒訪問時，亦承認對去留問題，已經做好決定，並暗示將轉投意甲勁旅國際米蘭。



盧卡古話：「好高興見到干地執教國際米蘭，我認為佢係世界最佳教練，我已經對前途做出決定，但暫時唔可以講住，因為我仲有合約在身，要尊重曼聯，了解我嘅人都知，我樂於踢英超，亦有意去意甲搵食。」



現年26歲嘅盧卡古仲話好期待去意甲比賽：「C朗上季去意甲，沙利好可能執教祖雲達斯，安察洛堤依家教緊拿玻里，下季意甲令人好興奮。經理人將會同曼聯方面會談，而我亦已經做出選擇，依家等緊球會回覆。」盧卡古講到咁白，轉投國米已成定局。



盧卡古2017年7月以7500萬鎊轉會費，由愛華頓加盟曼聯，但表現令人失望，身價肯定下降，如果曼聯真係出售佢，可能要蝕讓。



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