「賽馬會五人足球盃（學校組）」冠軍誕生

「2018-2019年度賽馬會五人足球盃（學校組）」經過接近半年的比賽後，總決賽終於在周日（7月7日）假麥花臣遊樂場圓滿落幕。



其中高等院校25歲以下組別分別由職業訓練局和香港浸會大學取得男子組和女子組冠軍。至於中學組方面，17歲以下則由喇沙書院和賽馬會體藝中學分別在男、女子組奪冠。而東華三院邱子田紀念中學則奪得15歲以下男子組冠軍寶座。另外，小學組方面，13歲以下組別由聖若瑟小學和保良局雨川小學在男、女子組掄元，而滬江維多利亞學校則在10歲以下男女子混合組摘冠。



各組別成績如下：



【小學10歲以下男女子混合組】：

殿軍 - 聖公會德田李兆強小學

季軍 - 民生書院小學

亞軍 - 番禺會所華仁小學

冠軍 - 滬江維多利亞學校

決賽最有價值球員 - 高樂誠（滬江維多利亞學校）



【小學13歲以下女子組】：

殿軍 - 保良局蕭漢森小學

季軍 - 海壩街官立小學

亞軍 - 香港華人基督教聯會真道書院

冠軍 - 保良局雨川小學

決賽最有價值球員 - 魏嵐（保良局雨川小學）



【小學13歲以下男子組】：

殿軍 - 油蔴地天主教小學(海泓道)

季軍 - 香港教育大學賽馬會小學

亞軍 - 番禺會所華仁小學

冠軍 - 聖若瑟小學

決賽最有價值球員 - 謝衍濤（聖若瑟小學）



【中學15歲以下男子組】：

殿軍 - 新會商會陳白沙紀念中學

季軍 - 聖公會聖三一堂中學

亞軍 - 喇沙書院

冠軍 - 東華三院邱子田紀念中學

決賽最有價值球員 - 梁嘉聰（東華三院邱子田紀念中學）



【中學17歲以下女子組】：

殿軍 - 香海正覺蓮社佛教正覺中學

季軍 - 基督教香港信義會心誠中學

亞軍 - 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

冠軍 - 賽馬會體藝中學

決賽最有價值球員 - 陳頌文（賽馬會體藝中學）



【中學17歲以下男子組】：

殿軍 - 余振強紀念中學

季軍 - 滬江維多利亞學校

亞軍 - 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

冠軍 - 喇沙書院

決賽最有價值球員 - 蘇荻安（喇沙書院）



【高等院校25歲以下女子組】：

殿軍 - 職業訓練局

季軍 - 香港教育大學

亞軍 - 香港城市大學

冠軍 - 香港浸會大學

決賽最有價值球員 – 蘇鎧霖（香港浸會大學）



【高等院校25歲以下男子組】：

殿軍 - 香港教育大學

季軍 - 香港中文大學

亞軍 - 香港大學

冠軍 - 職業訓練局

決賽最有價值球員 - 羅家朗（職業訓練局）