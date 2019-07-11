港超聯　搞唔掂！夢想FC自降甲組

鑑於未能與原贊助商就新季班費達成共識，在聯絡新贊助商方面又苦無回音，經慎重衡量輕重後，夢想FC會方決定「自降甲組」，相關決定已入信足總，並待15日（一）舉行的董事會通過相應安排，包括由上季甲組季軍標準流浪頂上等等。



雖然夢想FC會方在季尾曾透過facebook專頁表示，新一季會繼續征戰港超，並會積極爭取更多贊助商支持，但實際情況又屬另一回事，最終都未能如願獲得足夠支持。行政總裁梁智駒在周三（10日）晚終決定忍痛，正式向球隊職、球員交代「自降」和解約等善後安排。



儘管部分職、球員較早時已覓得新東家，但仍有大部分一直相信有「奇蹟」的「阿尖」，在得悉「夢碎」的決定後表示難以接受，紛紛在facebook抒發傷感之情。



據悉，「駒總」目前一方面與足總協調「自降」的安排，一方會全力協助未有着落的職、球員落班，包括與「升班」的標準流浪洽商接收可行性。至於會否擔心太遲決定，令球員有可能被壓價，「駒總」無奈表示：「係都無辦法，但我希望唔會啦，大家都係圈中人，唔會搞啲咁嘢啩？今次係我一世人做過最難做嘅決定，多謝各位球迷同贊助商，過去兩年嘅支持，希望有緣再見。」至於是否如傳聞般由標準流浪頂上，同樣待最新一次董事會定奪。