江旻憓傷後喚初心　願與香港同度難關

「香港現在就像我一樣受傷，但我相信會無事，因為我都曾經受過一次傷，受傷之後會令你更加堅強，學到更多，變成一個更好的人……」說到這裏，平時笑面迎人的江旻憓（Vivian）也忍不住流淚，「我真的相信香港人一定做得到，就好像我這個很傻的膝蓋，會好快好返。」



今天浸會大學進行企業研究院院士頒授典禮，「少女劍后」江旻憓獲頒資深院士，縱使她前晚才剛完成十字韌帶重建手術，今午仍然撐著拐杖親身出席典禮。雖然Vivian現在需要休養，但她認為這次傷患會令她變得更強：「第一次斷（十字韌帶）是一個很大的轉折點，整個人都比之前成熟，心態也更加強。之後痊癒後反而忘記了劍擊的初心，一直都只想贏。所以今次再斷正好讓我找回那個心態，記住受傷的痛，也記住有甚麼推動我要早日康復，為香港比賽。」上一次Vivian只用了三個月便重回賽場，她笑言希望這一次的康復時間能夠打破上一次的紀錄。



Vivian對於自己能夠獲頒資深院士表示受寵若驚，得知消息後不斷問人：「很榮幸，很驚訝，一開始收到消息都要問多幾次是否自己，好多謝他們想起了我。」Vivian亦開始明白運動員並非只有訓練及比賽，脫下比賽衣，她也是一個香港人：「之前以為比賽就是自己一個的事，但原來不是，當我受了傷，有好多人關心、祝福我。運動員都可以帶給香港很多正能量，是一種很有意義的貢獻，所以令我想更早痊癒，爭取好成績，讓大家開心點。」近日香港社會都有不少令人難過的事發生，Vivian也深信大家一定能克服這些難關：「所有困難克服過後就會無事，我們一定會捱得過，香港一定會更好。」



香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃－實習記者 鄭子風報導





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