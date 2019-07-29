甲一決戰　滿貫愈難愈拼　南華不敗金身衝冠

2017年南華以全勝姿態封王，今年他們捲土重來，同樣銀牌賽至今未嚐一敗。甲一季後賽總決賽戰況如火如荼，南華在總場數領先滿貫至2比0，在五場三勝制下距離重奪總冠軍寶座只差一步。滿貫排除萬難來到首個總決賽，總不能輕易被對手擊落，明晚(30/7)綠軍將鼓起挑戰強者的勇氣，與南華於灣仔伊利沙伯體育館背水一戰。（on.cc東網周二晚8時40分直播/ 滿貫籃球隊及SCAA Basketball facebook同步直播）



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作為南華最後一隻「攔路虎」，滿貫的表現其實已贏得球迷喝采，正如南華教練巴西拿莫域所說，綠軍為南華帶來了很多「麻煩」。Game 1滿貫在沒有費格遜的情況下，全隊積極補位搶板，半場一度領先33比31；Game 2亦譜出類似劇本，頭兩節保持領先優勢，以36比32返回更衣室。「對手實力很強，1至5號都有能力攻守。」由CBA回流甲一的惠龍兒負責守住對手王牌外援費格遜，他預計下場也會是硬仗，球隊一定要有耐性。



兩場由落後到反勝，半場後迅速調整是南華的致勝關鍵。Game 2上半場南華和對手一樣有多達9次失誤，被對手5次搶截成功，但在下半場就成功將失誤降至5次。隊長羅意庭強調，「要以團隊防守控制滿貫，目標是將失誤減到最少。」另外，南華能夠率先獲得聽牌權，後備球員也應記一功。教練巴西拿莫域今季大膽選用年輕球員，其中首次出戰總決賽的張延隆，兩戰皆有得分，在Game 2第4節亦取得關鍵5分，加上楊和的6分，確立比賽的勝利。惠龍兒也認為，球隊今季的板凳深度是聯賽之冠，「我在南華這麼多年，從來都是打12人，每一個落到場都能貢獻球隊。」



今季要和南華硬碰從來不是易事，光是應付他們的高壓防守就已經消耗很多體力，令滿貫往往在下半場無力翻身。 上仗滿貫整隊命中率只得37.5%，下半場在禁區只得4分，罰球則14中6，白白錯失不少追分機會。「Hong Kong組合」張偉康和歐陽維江該戰火力減弱，全隊只得費格遜和葉俊傑得分達雙位數。Game 1因為腸胃炎留院缺陣的費格遜復出拿下17分，全隊33個籃板由他搶走三分之一，可惜還是不夠。



總決賽的籃板依然是南華的天下，兩戰的籃板數比滿貫多了足足21個，單是惠龍兒一人上仗就有17籃板。這位身高達2米06的中鋒連續兩場取得雙雙數據，順理成章與球隊得分王（38分）蔡再懃成為今季MVP大熱。落後兩場的滿貫固然是形勢較差，但假如射手們能盡快重拾狀態，全隊加強罰球命中率，並保持Game 1費格遜缺陣時大家多走一步的鬥心，相信也能再次與南華打成均勢，為球迷帶來精彩大戰。





文:余樂詩